Argentina debutará en el Mundial con el árbitro de la final de Qatar

La FIFA confirmó la designación del árbitro polaco Szymon Marciniak para el partido que marcará el debut de la selección argentina en el Mundial 2026. El encuentro ante Argelia se disputará este martes desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Marciniak estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como jueces de línea. El australiano Campbell-Kirk Kawana Waugh se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Isaac Trevis ocupará el rol de asistente de reserva.

La designación del juez polaco genera especial atención por su vínculo con la historia reciente de la Albiceleste. Marciniak fue el encargado de dirigir la recordada final del Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en la que Argentina y Francia empataron 3 a 3 y el conjunto dirigido por Lionel Scaloni terminó consagrándose campeón del mundo en la definición por penales.

En aquel encuentro, el árbitro sancionó tres penales: uno a favor de Argentina y dos para Francia, en un partido que quedó marcado como una de las finales más emocionantes en la historia de los Mundiales.

No será la primera vez que Marciniak dirija a la selección argentina en una Copa del Mundo. También estuvo presente en el debut del equipo nacional en el Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, cuando igualó 1 a 1 frente a Islandia. En ese partido, Lionel Messi desperdició un penal que pudo haber significado la victoria.

Otro antecedente se produjo en los octavos de final de Qatar 2022, cuando Argentina derrotó 2 a 1 a Australia para avanzar a los cuartos de final. Aquel encuentro comenzó con una ventaja de dos goles para la Albiceleste, aunque terminó con suspenso tras el descuento australiano en los minutos finales.

Ahora, Marciniak volverá a cruzarse con la selección argentina en un partido clave para el inicio de una nueva ilusión mundialista, cuando el campeón vigente enfrente a Argelia en su estreno en la Copa del Mundo 2026.