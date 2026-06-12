La FIA anuló la sanción a Gasly y Alpine recuperó el podio en Mónaco

La FIA decidió este jueves anular las sanciones impuestas a Pierre Gasly tras el Gran Premio de Mónaco y confirmó nuevamente al piloto francés de Alpine en el tercer puesto de la carrera, devolviéndole así el podio que había perdido luego de la competencia.

El compañero de equipo de Franco Colapinto había terminado tercero el domingo pasado, pero fue penalizado por un supuesto exceso de velocidad en el pitlane. Tras una revisión técnica impulsada por Alpine, la Federación Internacional del Automóvil reconoció que existió un error en el sistema de medición utilizado durante la carrera.

La decisión se conoció luego de una audiencia de evaluación realizada este jueves, en la que la escudería francesa presentó una solicitud formal de revisión. Durante el procedimiento, se comprobó que Gasly no había superado el límite permitido de 60 kilómetros por hora en el ingreso a boxes.

Según se informó, la empresa encargada del cronometraje oficial, Formula One Management (FOM), admitió que existió una falla técnica en el circuito urbano de Mónaco. El problema estuvo relacionado con el bucle de asfalto utilizado para calcular la velocidad media, que tenía una diferencia de 77 centímetros respecto de las medidas oficiales, generando registros superiores a los reales.

La situación también afectó a otros pilotos, entre ellos Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell y Franco Colapinto, quienes igualmente habían recibido sanciones durante la carrera. Sin embargo, en esos casos las penalizaciones no pudieron revertirse porque ya habían sido cumplidas y sus equipos no realizaron presentaciones formales dentro de los plazos reglamentarios.

“Los comisarios señalan que, en relación con otros autos que fueron sancionados, algunos cumplieron su penalización y esto afectó sus estrategias de carrera y su resultado final”, indicaron las autoridades en el informe oficial.

Con la rectificación del clasificador, Isack Hadjar descendió al cuarto puesto y perdió el trofeo que había recibido el domingo. En tanto, Alpine sumó nueve puntos importantes en el Campeonato de Constructores y se mantiene en el quinto lugar de la temporada 2026.

Tras conocerse la noticia, Gasly publicó un video celebrando junto al equipo Alpine y escribió: “POV: te enterás que sos P3 en Mónaco”.