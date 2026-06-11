Mourinho vuelve al Real Madrid: firmó por tres temporadas

El Real Madrid oficializó este jueves el regreso de José Mourinho como entrenador del primer equipo, en una de las primeras grandes decisiones tomadas tras la contundente reelección de Florentino Pérez como presidente de la institución.

La llegada del técnico portugués se confirmó pocas horas después de que el club anunciara la salida de Álvaro Arbeloa, quien dejó su cargo al frente del equipo.

A través de un comunicado, la institución española agradeció el trabajo del exdefensor y destacó su trayectoria dentro del club.

“El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad”, expresó la entidad.

Poco después, el Benfica —último club de Mourinho— confirmó la salida del entrenador portugués y reveló que el Real Madrid pagará 15 millones de euros por la rescisión de su contrato.

Finalmente, el club español oficializó el acuerdo mediante sus canales de comunicación.

Según informó el Merengue, Mourinho firmó contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, y comenzará formalmente su nuevo ciclo el próximo 13 de julio, cuando se inicie la pretemporada.

Será la segunda etapa de Mourinho en el Real Madrid. El entrenador ya dirigió al equipo entre mayo de 2010 y junio de 2013, período en el que protagonizó una histórica rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola.

Durante aquel ciclo, el portugués conquistó tres títulos: una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Sin embargo, no logró obtener la Liga de Campeones de Europa.

La vuelta de Mourinho se suma a otros movimientos fuertes impulsados por la nueva gestión de Florentino Pérez, entre ellos la millonaria oferta presentada por el club para intentar fichar al delantero argentino Julián Álvarez.