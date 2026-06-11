Marcos Senesi se suma a la Selección Argentina tras la baja de Leonardo Balerdi

La Selección Argentina confirmó este jueves la convocatoria de Marcos Senesi para disputar el Mundial 2026, luego de la baja de Leonardo Balerdi, quien quedó desafectado por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.

La decisión fue tomada por Lionel Scaloni, que finalmente se inclinó por sumar un defensor zurdo ante las molestias físicas que todavía arrastran Nicolás Tagliafico y Cristian “Cuti” Romero. De esta manera, Senesi interrumpirá sus vacaciones para incorporarse al plantel argentino.

“El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026”, informó oficialmente la cuenta de la Selección Argentina.

El zaguero de 29 años llega tras firmar recientemente contrato con el Tottenham Hotspur, club al que arribó en condición de libre luego de su paso por el Bournemouth, donde fue una de las figuras del equipo en la última temporada de la Premier League.

En las últimas semanas también habían surgido especulaciones sobre posibles convocatorias de Guido Rodríguez o Agustín Giay, aunque el cuerpo técnico finalmente optó por reforzar la defensa.

Scaloni ya había adelantado que aguardaría algunos días antes de definir al reemplazante de Balerdi. “Tenemos una idea, pero capaz un día o dos nos vamos a tomar”, había señalado tras el amistoso frente a Islandia, donde explicó que necesitaba evaluar la evolución física de otros futbolistas.

Senesi debutó en la Selección Mayor en 2022 y acumula tres partidos oficiales con la camiseta argentina. Además, fue parte del seleccionado Sub 20 que disputó el Mundial de Corea del Sur en 2017. Pese a haber sido considerado en ciclos anteriores, esta será su primera participación en una Copa del Mundo.

El defensor surgido de San Lorenzo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En la última temporada disputó 38 partidos con Bournemouth, aportó cinco asistencias y se destacó por su firmeza defensiva. Antes de su paso por Inglaterra, también jugó en Feyenoord de Países Bajos.

Con su incorporación, Argentina completa las variantes defensivas de cara al debut mundialista frente a Argelia, programado para el próximo 16 de junio en Kansas.