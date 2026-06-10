Jorge Sampaoli fue anunciado como nuevo técnico de Talleres

Jorge Sampaoli fue oficializado este miércoles como nuevo director técnico de Talleres de Córdoba y tendrá así su primera experiencia al frente de un club de la Primera División del fútbol argentino.

El entrenador oriundo de Casilda reemplazará a Carlos Tevez y comenzará a trabajar este jueves junto al plantel, en el inicio de la pretemporada de cara al segundo semestre del año.

La llegada de Sampaoli se definió luego de una reunión mantenida el lunes con el presidente del club, Andrés Fassi, en Córdoba. Finalmente, este miércoles Talleres confirmó el acuerdo a través de un comunicado oficial.

“Con su llegada, Talleres inicia una nueva etapa con la misma ambición de siempre: competir al máximo nivel, sostener una identidad propia y continuar construyendo un proyecto deportivo que represente el crecimiento permanente de nuestra institución”, expresó el club.

El cuerpo técnico del nuevo entrenador estará integrado por Pablo Fernández y Marcos Fernández como preparadores físicos, además de Diogo Meschine Alves como asistente técnico.

Aunque Sampaoli tuvo pasos por equipos del ascenso argentino y dirigió a la Selección nacional entre 2017 y 2018, nunca había estado al frente de un club de la máxima categoría local. Desde comienzos de los años 2000 desarrolló casi toda su carrera en el exterior.

A lo largo de su trayectoria dirigió en Perú, Chile, España, Brasil y Francia, entre otros países, y obtuvo títulos importantes como la Copa Sudamericana con Universidad de Chile y la Copa América 2015 con la selección chilena.

Su última experiencia fue en Atlético Mineiro, equipo con el que alcanzó la final de la Copa Sudamericana, perdida ante Lanús.