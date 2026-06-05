La santotomesina Manuela Herrero fue convocada a la Selección Argentina para los Juegos Parasuramericanos 2026

Por Santotomealdía



La joven nadadora santotomesina Manuela Herrero fue convocada para representar a la Argentina en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, en Colombia, integrando la Selección Argentina de Natación Adaptada. Con apenas 15 años, la deportista de nuestra ciudad continúa consolidando un recorrido marcado por el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento constante dentro de la disciplina.

La convocatoria confirma el gran presente de Manuela, quien viene destacándose desde hace años en distintas competencias nacionales e internacionales. Su historia deportiva se transformó en un verdadero ejemplo de compromiso y amor por el deporte, construida a partir del trabajo diario y la perseverancia.

La santotomesina tuvo una sobresaliente actuación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, donde representó al país en cuatro disciplinas: 50 y 100 metros libres, 100 pecho y 200 combinados. En todas las pruebas logró clasificarse a las finales y obtuvo una medalla de plata en los 200 combinados.

Sin embargo, el camino de Manuela en la natación adaptada comenzó mucho antes. A los 11 años ya había demostrado su potencial en los Juegos Nacionales Evita, donde ganó todas las medallas de su categoría en las pruebas de crol, pecho, espalda y posta, marcando el inicio de una trayectoria deportiva en permanente crecimiento.

Ahora, la joven nadadora afrontará un nuevo desafío internacional en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, competencia que marcará el regreso de este certamen al calendario paralímpico continental después de 12 años. El evento reunirá a más de mil para atletas de 11 países de América y se desarrollará entre julio de 2026 en las ciudades colombianas de Valledupar y Agustín Codazzi.

La competencia contará con disciplinas de 13 deportes paralímpicos y tendrá como uno de sus ejes principales la inclusión y el legado deportivo en la región. Allí estará Manuela, llevando nuevamente la bandera argentina y representando a nuestra ciudad en uno de los escenarios más importantes del deporte adaptado continental.