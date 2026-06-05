La próxima semana comenzará la reparación del pilote afectado del nuevo puente

La reparación del pilote que presentó una falla en la obra del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe comenzará la próxima semana. Para ello, hace falta que arribe una estructura metálica que será utilizada para reforzar el sector afectado.

Tras las evaluaciones realizadas por Vialidad Provincial, se confirmó que el daño detectado en una de las columnas emplazadas sobre el río Salado es superficial y que podrá ser corregido sin necesidad de demoler ninguna parte de la construcción.

La intervención consistirá en la colocación de una camisa de hierro alrededor del pilote comprometido, una solución técnica que permitirá restituir las condiciones estructurales del sector sin alterar de manera significativa el avance general de la obra. Para facilitar las tareas ya fue instalada una plataforma flotante junto a la estructura.

La anomalía había sido detectada semanas atrás en la unión entre un pilote y una de las columnas del viaducto en construcción. A partir de ese hallazgo, especialistas llevaron adelante una serie de inspecciones y estudios para determinar el alcance del problema y definir la mejor alternativa de reparación.

Los análisis descartaron la necesidad de reconstruir la estructura afectada y permitieron avanzar con una intervención puntual sobre el área comprometida. En paralelo, continúan los controles sobre el resto de los pilotes y sus uniones para verificar su estado y descartar inconvenientes similares.

La construcción del nuevo puente, considerada una de las obras de infraestructura más importantes de la provincia, ya supera el 50% de avance físico y continúa desarrollándose en distintos frentes de trabajo. Una vez finalizada, la nueva conexión vial permitirá mejorar la circulación entre nuestra ciudad y la capital provincial y aliviar el tránsito que actualmente concentra el histórico puente Carretero.