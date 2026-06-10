Portugal e Inglaterra cerraron su preparación con triunfos antes del Mundial

Portugal derrotó este miércoles 2-1 a Nigeria en Leiría y cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria ante su público, aunque la noche estuvo marcada por las numerosas ocasiones desperdiciadas por Cristiano Ronaldo.

El conjunto dirigido por Roberto Martínez llegará así con un triunfo al debut mundialista frente a Congo, previsto para el próximo miércoles, en lo que será la sexta Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués tuvo varias oportunidades claras para convertir, pero no logró aprovecharlas. A los ocho minutos falló un mano a mano ante el arquero Stanley Okoye y luego contó con otra chance de cabeza que pasó cerca del ángulo. Ya en el segundo tiempo, volvió a desperdiciar una situación tras un centro rasante desde la izquierda que terminó con un remate desviado.

Pese a las fallas de su capitán, Portugal consiguió la victoria gracias a los goles de Pedro Neto y Francisco Conceição. El empate transitorio para Nigeria había sido convertido por Akor Adams durante la primera mitad.

Por su parte, Inglaterra finalizó su preparación para la Copa del Mundo con una goleada 3-0 sobre Costa Rica en Orlando, Estados Unidos, en el último amistoso antes del comienzo del torneo.

El equipo conducido por el alemán Thomas Tuchel abrió el marcador rápidamente a través de Declan Rice, luego de una asistencia de Anthony Gordon. En el complemento, el propio Gordon amplió la ventaja desde el punto penal antes de ser reemplazado.

Finalmente, Ollie Watkins selló el 3-0 definitivo para un seleccionado inglés que llegará al Mundial con buenas sensaciones de cara a su debut frente a Croacia, programado para el próximo miércoles en Dallas, por la primera fecha del Grupo L.