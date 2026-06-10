En Kansas, la Selección Argentina piensa en el debut mundialista

La Selección Argentina llegó a Kansas durante las primeras horas de este miércoles, luego de disputar el amistoso frente a Islandia en Alabama, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 0 en la previa del inicio del Mundial 2026.

Tras el encuentro, los futbolistas que no sumaron minutos realizaron trabajos físicos y ejercicios en el estadio. Entre ellos estuvieron Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes continúan sumando ritmo mientras el cuerpo técnico define los últimos detalles antes del debut mundialista.

Ahora, la atención del entrenador pasa por resolver quién ocupará el lugar de Leonardo Balerdi, lesionado en los últimos días de preparación. Los principales candidatos que maneja Scaloni son Agustín Giay y Guido Rodríguez, aunque la decisión final se conocería en las próximas horas.

El plantel volverá a entrenarse esta tarde a puertas cerradas, ya instalado en su lugar de concentración en Kansas, con la mirada puesta en el partido debut frente a Argelia, programado para el próximo martes.

Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que llegaron con molestias o cargas musculares a la concentración, con el objetivo de contar con todo el plantel disponible para el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.