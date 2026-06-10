Messi: "Estoy ilusionado con el Mundial, siempre quiero jugar y ganar"

El regreso de Lionel Messi fue una de las grandes noticias para la Selección argentina en la goleada 3-0 frente a Islandia. El capitán volvió a jugar tras superar una lesión muscular, marcó un gol de penal y dejó señales positivas a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Luego del partido disputado en Alabama, Messi se mostró optimista de cara a la Copa del Mundo y aseguró que mantiene intacta la ambición competitiva.

“Yo estoy ilusionado con el Mundial. Me cuesta vivirlo de otra manera, siempre quiero jugar y ganar”, expresó el rosarino tras el encuentro amistoso.

El capitán argentino ingresó en el segundo tiempo y cambió el desarrollo del partido. Participó de la jugada del penal convertido por él mismo y fue clave en la acción del tercer gol marcado por Thiago Almada.

Además, reconoció que necesitaba volver a sumar minutos después de la molestia física que lo dejó varias semanas fuera de las canchas.

“Me sentí muy bien, tenía ganas de jugar un ratito para sacarme los miedos normales de la molestia que quizá aparecen en los entrenamientos. Fuimos día a día, de a poquito”, explicó.

Messi también destacó la mentalidad del plantel dirigido por Lionel Scaloni y remarcó que el grupo mantiene el hambre competitivo de los últimos años.

“Este grupo demuestra que sigue con las mismas ganas, somos un grupo ganador y siempre quiere más. Les va a costar ganarnos a los rivales”, afirmó en zona mixta.

Por último, el delantero le dejó un mensaje a los hinchas argentinos, que colmaron el estadio y ovacionaron su regreso.

“En estos momentos el argentino siempre se ilusiona y acompaña. Ya lo habíamos dicho antes que no los íbamos a dejar tirados. Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo”, sostuvo Messi.