Gran parte de la ciudad sin agua por la rotura de un caño maestro

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó este jueves por la noche que se encuentra interrumpido el servicio de agua potable en gran parte de la ciudad debido a una rotura en el caño maestro de calle Mitre y avenida 7 de Marzo, realizada por la empresa a cargo de las obras del Nuevo Puente Carretero.

Según indicó el comunicado oficial, la situación afecta “la zona abastecida por la Cisterna Norte” y generó “una gran pérdida de agua en la intersección de 9 de Julio y Mitre”. Desde el municipio señalaron además que “trabajadores municipales desde horas de la tarde están avocados a resolver” el inconveniente y precisaron que “la acción está concluyendo”.

En ese sentido, se informó que “en cuanto se restablezca el bombeo de Cisterna Norte se recuperará la presión domiciliaria en las próximas horas”. Cabe señalar que el mencionado comunicado fue emitido a las 20:30 horas.

Por último, el Ejecutivo local recordó “la importancia de contar con tanque de reserva domiciliario” para evitar inconvenientes ante tareas de mantenimiento o situaciones de emergencia que afecten el funcionamiento de la red de agua potable.