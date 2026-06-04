Vecinal Villa Luján: “Nunca nos dijeron que el agua no era apta para el consumo”

Por Santotomealdía



Luego de los informes oficiales del ENRESS que detectaron anomalías en la calidad del agua distribuida por la Cisterna Luján Oeste, la presidenta de la Vecinal Villa Luján, Danisa Robledo, cuestionó la actuación del Municipio y aseguró que existió “ocultamiento de información” hacia los vecinos.

“Nosotros venimos hace años planteando el tema del agua en Villa Luján. A partir de enero empieza a funcionar la cisterna y los vecinos comenzaron a presentar quejas por el color, el sabor y el olor del agua”, sostuvo Robledo durante una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5

La dirigente vecinal explicó que en marzo comenzaron a recibir información extraoficial sobre problemas en los análisis y que, a partir de eso, presentaron notas formales al intendente y al secretario de Obras Públicas solicitando precisiones sobre la calidad del agua y estudios técnicos. “El Municipio nunca nos contestó esa nota”, afirmó.

Según detalló, posteriormente mantuvieron reuniones con concejales y funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Obras Públicas. “En esa reunión nos dijeron que para ellos el agua era apta para consumo humano”, señaló.

Sin embargo, días atrás el ENRESS respondió un pedido de informes realizado por la vecinal y confirmó que durante febrero se detectaron valores fuera de norma y presencia de Pseudomonas aeruginosa en muestras vinculadas al sistema.

“En los estudios que hizo la empresa contratada por el Municipio también volvió a dar pseudomona. Esa es la realidad”, expresó Robledo. Sobre la bacteria detectada, advirtió que sí representa un riesgo para personas inmunocomprometidas, diabéticos o vecinos con problemas de salud.

La presidenta vecinal también vinculó los problemas detectados con la falta de finalización de la obra de la Cisterna Luján Oeste, que todavía no cuenta con la planta potabilizadora proyectada para completar el sistema. “Hay una cisterna funcionando a medias”, sostuvo.

Además, cuestionó que durante meses no se haya informado oficialmente a los vecinos sobre la situación. “Lo ideal hubiese sido comunicarle a la gente cómo debía actuar ante esa agua”, señaló.

Robledo aseguró que desde la vecinal insistieron reiteradamente para obtener respuestas y sostuvo que incluso fueron acusados de “politizar” la situación por haber realizado reclamos públicos y consultas institucionales. “Nos dolió porque nosotros lo único que buscábamos era respuestas para informarles a los vecinos”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, la dirigente vecinal planteó dudas sobre cuál es actualmente el origen del agua que reciben distintos sectores del barrio. Según indicó, aunque oficialmente se informó que el sistema de perforaciones dejó de utilizarse en mayo y se volvió al abastecimiento mediante el Acueducto Desvío Arijón, controles recientes realizados por el ENRESS habrían generado nuevas incertidumbres. “Hoy no tenemos seguridad de qué agua están recibiendo todos los vecinos”, sostuvo.

También remarcó que la vecinal continuará reclamando información técnica y controles permanentes. “Vamos a pedir que se nos informen los estudios constantemente porque hoy no podemos seguir creyendo después de que hubo ocultamiento de información”, expresó.

Por último, Robledo pidió que las autoridades brinden explicaciones claras y sostuvo que la falta de diálogo agravó el conflicto. “No costaba nada informar qué estaba pasando. Los vecinos vienen reclamando hace años por el agua y merecían saber lo que ocurría”, concluyó.