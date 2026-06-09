El Real Madrid ofertó 150 millones de euros por Julián Álvarez y Atlético lo rechazó

El Real Madrid confirmó este martes que realizó una oferta formal de 150 millones de euros para contratar al delantero argentino Julián Álvarez, aunque la propuesta fue rechazada por el Atlético de Madrid, que pretende retener al futbolista.

La información fue difundida por el propio club “Merengue” mediante un comunicado oficial, en el que explicó que la oferta fue presentada tras una reunión de su Junta Directiva. Desde el Atlético respondieron que no aceptarán negociar por una cifra inferior a la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 500 millones de euros.

“El Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada (...) y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, señaló el comunicado emitido por el Real Madrid.

El delantero oriundo de Calchín, campeón del mundo con la Selección argentina, tiene contrato con el conjunto “Colchonero” hasta 2030 y aparece como uno de los futbolistas más buscados del mercado europeo. Además del Real Madrid, también mostraron interés el Arsenal, el PSG y el Barcelona.

Según trascendió en medios españoles, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya había anticipado días atrás que buscaría concretar “el fichaje más caro de la historia del club” tras ser reelegido al frente de la institución.

La respuesta del Atlético de Madrid no tardó en llegar y se dio a conocer mediante un comunicado con tono irónico publicado en redes sociales.

“Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián”, expresó el club rojiblanco, que además lanzó chicanas contra su clásico rival madrileño.

Entre otros puntos, el Atlético afirmó: “Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona”.

Pese al rechazo inicial, en España aseguran que el Real Madrid no descarta volver a la carga por el delantero argentino en las próximas semanas.