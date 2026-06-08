Con un triplete de Olise, Francia venció a Irlanda del Norte y llega afilada al Mundial

Francia cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria por 3-1 frente a Irlanda del Norte y llegará con buenas sensaciones a su debut en la Copa del Mundo. La gran figura de la noche fue Michael Olise, autor de los tres goles del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

El delantero del Bayern Múnich fue determinante de principio a fin y se llevó todos los aplausos del público. Su primera conquista llegó antes del entretiempo y le permitió a los franceses irse al descanso en ventaja.

Ya en la segunda mitad, Olise amplió la diferencia tras capturar un rebote en el borde del área y definir con un potente remate de zurda. Más tarde completó su triplete con una acción individual de gran nivel: ingresó desde el sector derecho, enganchó hacia el centro y colocó la pelota junto al ángulo para sentenciar el encuentro.

El atacante abandonó el campo a los 82 minutos, cuando fue reemplazado por Manu Koné y recibió una ovación de los hinchas presentes.

Más allá del triunfo, una de las notas llamativas del partido fue la falta de eficacia de Kylian Mbappé. El capitán francés dispuso de varias oportunidades para convertir, pero no logró aprovecharlas. A los 56 minutos no alcanzó a conectar un centro rasante de Theo Hernández y, cerca del final, definió por encima del travesaño cuando quedó mano a mano con el arquero tras una asistencia de Olise.

El descuento para Irlanda del Norte fue obra de Patrick Kelly, aunque nunca puso en riesgo la victoria del seleccionado galo.

Con este resultado, Francia concluyó su etapa de amistosos y ya tiene la mira puesta en el inicio del Mundial. Su debut será el próximo 16 de junio frente a Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Posteriormente, el conjunto de Deschamps se enfrentará a Irak el 22 de junio en Filadelfia y cerrará su participación en el Grupo I el 26 de junio ante Noruega en Boston, con el objetivo de avanzar a las instancias decisivas del certamen.