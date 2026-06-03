Miércoles 03 de junio de 2026

Policiales — 03.06.2026 —

Detuvieron a un joven por un intento de robo en Villa Adelina Oeste

El sujeto tiene 20 años y fue aprehendido en las inmediaciones de Mosconi y Frenguelli. Le secuestraron una réplica de un arma de fuego.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 23ra.
El detenido fue trasladado a la Comisaría 23ra.

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en Villa Adelina Oeste, acusado de haber intentado cometer un robo. La detención se concretó en la intersección de Mosconi y Frenguelli.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico fueron comisionados por el 911 tras una denuncia por una tentativa de robo y, a partir de las características aportadas sobre el sospechoso, lograron localizarlo mientras realizaban patrullajes preventivos por la zona.

Al momento de la identificación, los agentes secuestraron una réplica de arma de fuego que el joven llevaba consigo.

Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a la Comisaría 23ª por razones de jurisdicción, mientras que la Fiscalía de turno tomó intervención en la causa.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward