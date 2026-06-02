Investigan la muerte de un hombre hallado sin vida en una propiedad de nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Un hombre fue hallado sin vida este lunes por la mañana en una propiedad ubicada en Córdoba al 3900, en la esquina con calle Maletti. El hecho motivó un importante operativo policial y la intervención de peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), que trabajan para determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre las circunstancias que rodearon el hecho. De acuerdo con la información recabada por este medio, el episodio se conoció alrededor de las 8.30, cuando se solicitó asistencia médica en el lugar. Al arribar, los efectivos policiales fueron informados de que uno de los ocupantes de la propiedad se encontraba sin vida.

Según fuentes vinculadas a la investigación, una de las principales dificultades en las primeras horas del procedimiento fue la falta de documentación o datos precisos que permitieran identificar al fallecido. Por ese motivo, además de las pericias realizadas en la escena, se iniciaron actuaciones orientadas a reconstruir su identidad.

Ante la situación, tomó intervención la fiscalía de turno, que dispuso la preservación del lugar y la convocatoria de personal especializado de la PDI para llevar adelante los relevamientos correspondientes.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre las posibles causas de la muerte ni sobre la existencia de signos de violencia, por lo que la investigación permanece abierta mientras se aguardan los resultados de las pericias y otras medidas dispuestas por la fiscalía.

Preocupación de vecinos de la zona

Tras conocerse el hecho, vecinos del sector manifestaron a Santotomealdía su preocupación por la situación de la propiedad donde ocurrió el hallazgo. Habitantes del barrio aseguraron que desde hace tiempo vienen realizando reclamos por distintos episodios de inseguridad y sostienen que el inmueble ubicado en Córdoba al 3900 funciona como un "aguantadero", donde se produce un constante ingreso y egreso de personas.

Según relataron a este medio, algunas de las personas que frecuentan la propiedad podrían estar vinculadas a hechos delictivos ocurridos en la zona. No obstante, estas afirmaciones corresponden a denuncias y percepciones vecinales y no forman parte, hasta el momento, de información oficial vinculada a la investigación en curso.

Asimismo, señalaron que representantes de la Vecinal plantearon la situación ante el Consejo de Seguridad, donde expusieron la problemática ante autoridades policiales y judiciales. Los reclamos fueron reiterados durante los últimos meses, pero no hubo respuestas.

El hallazgo del hombre fallecido volvió a poner el foco sobre la propiedad y reavivó la preocupación de los vecinos, quienes reclamaron una mayor intervención de las autoridades en el sector.