Pablo Cococcioni: “Ya rige el juicio por jurados en toda la provincia de Santa Fe”

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, participó este lunes de la apertura del primer juicio oral y público bajo la modalidad de jurado popular en Rosario. Se trata del sexto proceso de estas características en la provincia y el que completa la implementación del sistema en todas las circunscripciones judiciales santafesinas.

El debate, por un homicidio, se desarrollará hasta el 11 de junio en el Centro de Justicia Penal de Rosario: doce ciudadanos tendrán la responsabilidad de emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto del acusado. También participaron de la jornada la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, y la subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, María Florencia Blotta.

Durante la apertura, Cococcioni destacó el alcance institucional de la puesta en marcha del sistema: “Hace aproximadamente un año, en junio de 2025, en la Circunscripción Judicial Nº 5, con sede en San Cristóbal, tenía lugar el primer juicio por jurados de la provincia. Hoy se realiza el primero en la circunscripción más numerosa en cantidad de causas y la más desafiante desde el punto de vista de la implementación. Por lo tanto, culmina esta etapa de transición y podemos decir que ya rige el juicio por jurados en toda la provincia de Santa Fe para los casos previstos por la ley”.

El ministro remarcó que uno de los principales objetivos de la reforma es cumplir con el mandato constitucional. “Durante décadas se incumplieron disposiciones constitucionales que establecen que los procesos criminales deben concluir mediante jurados. Para nosotros, cumplir con la Constitución es un valor fundamental”, afirmó.

Asimismo, señaló que el sistema fortalece la participación ciudadana en la administración de justicia. “Otorga al acusado el derecho a ser juzgado por sus pares y, al mismo tiempo, reconoce a los ciudadanos el derecho a intervenir directamente en una institución que democratiza el Poder Judicial”, sostuvo.

Esquema en la provincia

Respecto del funcionamiento del mecanismo, explicó que el modelo adoptado por Santa Fe responde al esquema clásico de jurado popular compuesto por 12 integrantes. Para su conformación se realiza un sorteo inicial de 36 ciudadanos del padrón electoral de la circunscripción correspondiente. Posteriormente se desarrolla una audiencia de selección en la que las partes pueden formular preguntas y ejercer recusaciones hasta definir la integración definitiva del jurado y sus suplentes.

“La regla general es que cualquier ciudadano puede ser jurado. Las excepciones están vinculadas a impedimentos legales, incompatibilidades o a la pertenencia al sistema de justicia penal, como jueces, abogados o integrantes de las fuerzas de seguridad”, precisó.

Cococcioni también aclaró que no existe un sistema de inscripción voluntaria. “Los jurados son seleccionados mediante sorteo del padrón electoral. Se trata de una carga pública que garantiza a los ciudadanos el derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial integrado por sus pares”, indicó.

En cuanto al proceso de deliberación, explicó que el jurado se pronuncia exclusivamente sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, siguiendo las instrucciones impartidas por el juez y sobre la base de la calificación jurídica propuesta para el caso. Una vez emitido el veredicto, corresponde al magistrado determinar la pena que eventualmente deba aplicarse.

Finalmente, el ministro valoró la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del sistema en Santa Fe. “La experiencia en todos los distritos ha sido muy positiva, al igual que ocurre en otras partes del mundo. Además, es el modelo previsto por los constituyentes y resulta plenamente compatible con el sistema acusatorio que rige en nuestra provincia”, concluyó.