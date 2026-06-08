Acuerdo cerrado: Arruabarrena vuelve a Boca como director técnico

Boca ya tiene nuevo entrenador. Luego de varios días de negociaciones y evaluaciones, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme llegó a un acuerdo con Rodolfo Arruabarrena, que volverá a conducir al equipo después de casi una década.

El "Vasco" aceptó la propuesta presentada por el club y asumirá como reemplazante de Claudio Úbeda para afrontar la próxima temporada. Mientras se terminan de definir cuestiones contractuales y administrativas, Boca trabaja en la organización de la presentación oficial, que se realizaría entre martes y miércoles en las instalaciones del club.

La elección de Arruabarrena responde a la búsqueda de un perfil con conocimiento de la institución y experiencia para encarar una etapa clave, marcada por el inicio de la pretemporada y los desafíos deportivos que tendrá el equipo en los próximos meses.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por colaboradores habituales del entrenador. Diego Markic volverá a desempeñarse como ayudante de campo, mientras que Gustavo Roberti estará a cargo de la preparación física. Ambos acompañaron al ex defensor en buena parte de su recorrido profesional, tanto en Argentina como en el exterior.

Para Arruabarrena se tratará de un regreso a un lugar que conoce bien. Su primer ciclo como entrenador de Boca comenzó en agosto de 2014 y se extendió hasta febrero de 2016. Durante ese período dirigió 75 partidos oficiales y conquistó dos títulos en 2015: el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina.

Tras su salida del club, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol de Medio Oriente, donde dirigió equipos de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. Además, tuvo un paso por la selección de Emiratos Árabes, a la que condujo durante las Eliminatorias rumbo al Mundial.

Su experiencia más reciente fue en el Al-Taawoun de Arabia Saudita, equipo del que se desvinculó a comienzos de 2025. Ahora, el ex lateral izquierdo iniciará una nueva etapa en Boca con el objetivo de reencauzar el rumbo futbolístico del conjunto xeneize y devolverlo a los primeros planos.