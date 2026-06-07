“Matilda” se proyectará este domingo en el Centro Cultural Municipal

La Municipalidad, junto a Cine Club Santa Fe, llevará adelante una nueva jornada del Ciclo de Cine este domingo 7 de junio, con la proyección de la película “Matilda”.

La función comenzará a las 18 horas en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”, ubicado en 25 de Mayo 1940, y contará con entrada libre y gratuita.

La película, dirigida por Danny DeVito y producida en Estados Unidos en 1997, tiene una duración de 95 minutos y combina humor, fantasía y emoción en una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La historia sigue las aventuras de Matilda, una niña con una inteligencia extraordinaria que crece en un entorno familiar poco afectuoso y descubre habilidades sorprendentes. A lo largo del film, la protagonista enfrenta distintas dificultades y encuentra en la escuela un espacio para desarrollar su potencial, destacando valores como la educación, la amistad y la confianza en uno mismo.

La propuesta forma parte del ciclo impulsado conjuntamente por el Municipio y Cine Club Santa Fe, con el objetivo de acercar producciones cinematográficas a la comunidad y generar espacios de encuentro y acceso a la cultura.

La actividad es apta para todo público y desde la organización invitaron a vecinos y familias a participar de una nueva tarde de cine en la ciudad.