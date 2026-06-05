El juez Carraro aclaró que no existe restricción para que Papaleo ejerza sus funciones

Por Santotomealdía

Luego de la fuerte polémica que se generó por el contenido del acta judicial difundida este jueves, el juez Sergio Ariel Carraro emitió una aclaratoria para precisar el alcance de la medida de restricción dictada en el conflicto entre la Municipalidad de Sauce Viejo y ASOEM.

El nuevo documento judicial aclara que no existe ninguna prohibición para que el intendente Mario Papaleo ni funcionarios municipales ingresen a la Municipalidad o ejerzan sus funciones habituales.

La controversia se había originado a partir de la redacción del acta de audiencia difundida horas antes, donde se señalaba que se imponía “tanto a las autoridades del municipio como de ASOEM una distancia de 200 metros de las instituciones Municipalidad de Sauce Viejo”. Esa formulación abrió la interpretación de que el propio jefe comunal podía quedar impedido de ingresar a dependencias municipales.

Sin embargo, en la aclaratoria emitida este jueves, el magistrado sostuvo que la medida debe interpretarse en otro sentido.

El texto indica que “las autoridades del Ejecutivo Municipal como de los cuerpos orgánicos de ASOEM, deberán evitar cualquier tipo de contacto en un radio de 200 mts de las dependencias indicadas”, pero agrega específicamente la “prohibición de acercamiento a ello de las autoridades de la entidad gremial”.

Además, el juez dejó expresamente aclarado que: “no existe ningún tipo de restricción respecto tanto de las autoridades del ejecutivo Municipal como de la entidad gremial para el ejercicio de sus funciones en sus respectivas sedes”.

La resolución judicial sostiene que la aclaratoria se emite conforme al artículo 337 del Código Procesal Penal y con el objetivo de “reforzar las medidas oportunamente dispuestas en otra sede jurisdiccional”.

La medida seguirá vigente por un plazo de seis meses o hasta que se resuelva definitivamente el conflicto judicial entre el municipio y ASOEM.