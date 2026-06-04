Polémica en Sauce Viejo por una resolución judicial que alcanza a ASOEM y al municipio

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) informó este jueves que la Justicia dispuso una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de los edificios municipales. La medida alcanza, según el gremio, tanto a autoridades sindicales como a autoridades del Ejecutivo de Sauce Viejo.

De acuerdo con esa interpretación, la resolución podría impedir que el propio intendente Mario Papaleo ingrese a la sede municipal. El alcance concreto de la medida, sin embargo, todavía genera interrogantes y se aguardan precisiones oficiales sobre su aplicación.

Según comunicó ASOEM, la medida fue dictada por el juez Sergio Ariel Carraro durante una audiencia judicial originada a partir de una denuncia impulsada por el propio mandatario sauceño.

En el comunicado difundido este jueves, el sindicato sostuvo que la resolución “estableció medidas preventivas que alcanzan tanto a las autoridades de ASOEM como a las autoridades del Ejecutivo Municipal”.

Además, el gremio afirmó que “se dispuso una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de los edificios municipales para ambas partes involucradas en el conflicto”.

De acuerdo con la información que pudo reconstruir Santotomealdía, el juez también otorgó un plazo de 48 horas para que tanto el municipio como el sindicato informen quiénes integran sus respectivas conducciones, en el marco de la causa judicial que continúa en trámite.

ASOEM remarcó además que la resolución “no dispuso ninguna medida exclusiva contra la organización sindical” y aseguró que continuará ejerciendo la representación gremial de trabajadores municipales de Sauce Viejo.

La organización también cuestionó la judicialización del conflicto y sostuvo que “los conflictos laborales requieren diálogo, responsabilidad institucional y voluntad política para encontrar soluciones”.

La disputa entre ASOEM y la Municipalidad de Sauce Viejo se originó tras la afiliación de trabajadores municipales al gremio y se profundizó durante las últimas semanas luego de denuncias sindicales por descuentos salariales aplicados a empleados que participaron de medidas de fuerza.

En ese contexto, ASOEM denunció públicamente una supuesta persecución sindical y recientemente informó la entrega de 20 millones de pesos reunidos mediante una colecta solidaria para asistir a trabajadores afectados por los descuentos.