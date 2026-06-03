La Carpa Blanca llega a Santa Fe con un Festival en Defensa de la Educación Pública

Por Santotomealdía



La Carpa Blanca de la Dignidad Docente llegará a la ciudad de Santa Fe con una nueva jornada provincial que tendrá como eje la defensa de la educación pública. La iniciativa, impulsada por AMSAFE, se desarrollará el próximo 13 de junio en la Plaza 25 de Mayo y culminará con un festival que reunirá a artistas locales y nacionales.

La propuesta combinará durante toda la jornada actividades pedagógicas, espacios de participación, intervenciones culturales y espectáculos musicales. Según informó el gremio docente, el objetivo es fortalecer la visibilización de los reclamos vinculados a la educación pública y promover el encuentro entre distintos sectores de la comunidad educativa.

Las actividades comenzarán a las 9.30 con la instalación de la Carpa Blanca de AMSAFE La Capital, donde se llevarán adelante distintas iniciativas relacionadas con la defensa de la escuela pública y el derecho social a la educación.

Luego, desde las 14, se desarrollará el Festival Provincial en Defensa de la Educación Pública, con la participación de Mestros Músicos, Gulubú Rock, Mamita Peyote y La Delio Valdez, que tendrá a su cargo el cierre de la jornada.

Desde AMSAFE señalaron que la convocatoria está dirigida a docentes, estudiantes, familias y organizaciones sociales, con la intención de consolidar la Carpa Blanca como un espacio de organización, participación y visibilización de las demandas del sector educativo.

La actividad forma parte del recorrido que el gremio viene realizando en distintos departamentos de la provincia mediante la Carpa Blanca de la Dignidad Docente, una propuesta que en las últimas semanas incluyó encuentros, debates y actividades culturales en diferentes localidades santafesinas.

Al presentar la iniciativa, desde AMSAFE expresaron que “la educación pública se defiende en las aulas, en las calles y junto a toda la comunidad”, destacando el carácter participativo de una jornada que será de acceso libre y gratuito.