Continúa el ciclo gratuito de cine con la proyección de “Un lugar en el mundo”

La Municipalidad de Santo Tomé, junto a Cine Club Santa Fe, invitó a la comunidad a participar de una nueva jornada del Ciclo de Cine que se desarrolla todos los martes a las 20 horas en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940), con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad se proyectará “Un lugar en el mundo”, película dirigida por Adolfo Aristarain y coproducida entre Argentina, España y Uruguay en 1992. Con una duración de 120 minutos, el film pertenece al género dramático y cuenta con las actuaciones de Federico Luppi, Cecilia Roth y José Sacristán. La función es apta para mayores de 13 años.

La historia sigue a Ernesto, quien regresa al remoto valle de San Luis donde transcurrió su infancia para reencontrarse con los recuerdos y experiencias que marcaron su vida. Allí revive la historia de sus padres, Mario y Ana, quienes decidieron alejarse de Buenos Aires para construir un nuevo proyecto de vida. Sin embargo, la llegada de un geólogo español interesado en la exploración petrolera pondrá en tensión la tranquilidad de la comunidad y abrirá interrogantes sobre el progreso, la identidad y el sentido de pertenencia.

Reconocida como una de las obras más destacadas del cine argentino, “Un lugar en el mundo” propone una profunda reflexión sobre los vínculos humanos, la solidaridad y el compromiso con el entorno.

