Revocaron una cautelar que suspendía la reforma de la Ley de Glaciares

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó este lunes la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz y restituyó la vigencia de los cambios aprobados por el Congreso mientras continúa la discusión judicial sobre su constitucionalidad.

El tribunal hizo lugar a los planteos presentados por la Procuración del Tesoro de la Nación y dejó sin efecto la resolución dictada semanas atrás por el Juzgado Federal de Río Gallegos, que había ordenado frenar la implementación de la norma hasta que existiera una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

La causa fue impulsada por dirigentes políticos de Santa Cruz, entre ellos el intendente de El Calafate, Javier Belloni, quienes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma y solicitaron una medida cautelar para impedir su aplicación.

Sin embargo, los camaristas consideraron que no existían elementos suficientes para justificar una suspensión de la ley. Según señalaron, la resolución de primera instancia se basó en riesgos potenciales y escenarios hipotéticos, sin acreditar la existencia de una amenaza concreta e inmediata para el ambiente ni para los glaciares protegidos por la legislación vigente.

En ese sentido, sostuvieron que la reforma no implica por sí misma la habilitación automática de actividades prohibidas ni la eliminación de los mecanismos de protección actualmente vigentes. También remarcaron que cualquier intervención futura en áreas alcanzadas por la normativa deberá atravesar controles técnicos, procedimientos administrativos y eventuales revisiones judiciales.

Otro de los argumentos del fallo fue que amplias zonas de Santa Cruz continúan protegidas por distintas normativas nacionales y provinciales, incluidas áreas bajo jurisdicción de parques nacionales y la propia legislación santacruceña sobre protección de glaciares.

Además de cuestionar el contenido de la cautelar, la Cámara señaló irregularidades en la tramitación del expediente y consideró que la resolución revocada presentaba deficiencias de fundamentación que impedían sostener una medida de semejante alcance.

Con esta decisión, la reforma de la Ley de Glaciares vuelve a tener plena vigencia en Santa Cruz, aunque la causa continuará su trámite para resolver de manera definitiva si las modificaciones introducidas por el Congreso se ajustan o no a la Constitución Nacional.

