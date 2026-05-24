Presentaron un plan especial para regularizar deudas de impuestos provinciales y patentes

Por Santotomealdía



La Municipalidad informó la puesta en marcha de un plan de pago especial destinado a la regularización de deudas vinculadas a Patente Automotor, Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos.

La propuesta contempla diferentes alternativas de financiación según el perfil de cada contribuyente, incluyendo familias, pequeñas y medianas empresas y grandes contribuyentes.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda y Administración, el denominado Plan A está dirigido a familias con hasta dos inmuebles y dos patentes a nombre del mismo titular, además de pequeñas y medianas empresas. En esos casos, podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés o financiar entre 13 y 36 cuotas con un interés del 1,5%.

En tanto, el Plan B está destinado a familias con más de dos inmuebles y más de dos patentes registradas a nombre del mismo titular. Las condiciones previstas incluyen hasta 6 cuotas sin interés, de 7 a 12 cuotas con un interés del 0,5% y de 13 a 36 cuotas con una tasa del 2%.

Por su parte, el Plan C fue diseñado para empresas consideradas grandes contribuyentes. En esos casos, podrán financiar hasta 6 cuotas sin interés, entre 7 y 12 cuotas con un interés del 0,75% y de 13 a 36 cuotas con una tasa del 2,5%.

Además, se informó la existencia de un Plan D destinado a empresas y contribuyentes no cumplidores, personas con discusiones administrativas en curso y agentes de retención con deuda.

La Municipalidad también indicó que existe un régimen especial para Servicios Asistenciales de Discapacidad, con financiación de hasta 36 cuotas al 0% de interés.

Quienes deseen adherirse al plan podrán realizar el trámite online para la deuda de patente automotor ingresando aquí y para el impuesto inmobiliario haciendo clic aquí.

Para completar la adhesión será necesario contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

Por consultas, la Municipalidad habilitó el número de WhatsApp 342 406 5993.