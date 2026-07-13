Una vecinal impulsa una campaña para mantener limpias cunetas y evitar problemas ante posibles lluvias intensas

Por Santotomealdía



Mientras se avanza en distintas acciones preventivas ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño con lluvias extraordinarias hacia fin de año, desde la Vecinal Adelina Este consideran que la preparación también requiere del compromiso de los vecinos. Con ese objetivo, impulsan una campaña de concientización para promover la limpieza de los espacios públicos y evitar la acumulación de residuos en cunetas, zanjas y desagües.

Así lo explicó el presidente de la institución, Rodrigo Colombo, quien remarcó que la iniciativa busca reforzar una tarea que la comisión vecinal viene desarrollando desde hace varios años, pero que solo será efectiva si cuenta con la participación de los habitantes del barrio.

"La vecinal puede hacer un montón, puede gestionar un montón, pero si el vecino no se involucra, va a ser complicado todos los sábados limpiar el mismo sector", sostuvo Colombo durante una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5.

El dirigente explicó que desde hace años un grupo de vecinos trabaja todos los fines de semana en distintos sectores de Adelina Este para erradicar microbasurales y mejorar los espacios públicos. Según indicó, esa tarea permitió reducir significativamente los puntos de acumulación de residuos, aunque todavía persisten algunos casos provocados por vecinos que arrojan basura en lugares indebidos.

"El 90% de los vecinos colabora. El problema es ese 10% que ensucia terrenos que ni siquiera son de ellos", afirmó. En ese sentido, pidió evitar arrojar residuos en zanjas y espacios públicos y recordó que los desechos domiciliarios deben disponerse correctamente para facilitar su recolección.

Colombo vinculó esta campaña con el escenario climático que podría presentarse durante los próximos meses y advirtió que las cunetas, tubos y desagües obstruidos pueden agravar los efectos de lluvias intensas.

"Tenemos que ir previniéndonos. Si llegan lluvias fuertes, necesitamos que el agua pueda escurrir y no encontrarnos a último momento con las zanjas llenas de basura", expresó.

Además de preservar el funcionamiento del sistema de drenaje, el presidente de la vecinal sostuvo que la iniciativa apunta a mejorar la calidad de vida en el barrio. "Queremos que los chicos puedan jugar en plazas limpias, que las familias disfruten de los espacios públicos y que quien llegue a Adelina Este se lleve una buena imagen del barrio", señaló.

Finalmente, Colombo destacó que otras vecinales de la ciudad también comenzaron a impulsar acciones similares y consideró que el trabajo conjunto entre instituciones y vecinos puede contribuir a mantener los barrios en mejores condiciones. "Esto es para nosotros mismos, para los chicos y para el futuro. Lo único que pedimos es que cada vecino respete su frente y cuide también los espacios comunes", concluyó.