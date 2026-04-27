Jornada de Protección Animal en Villa Libertad

La Municipalidad llevó adelante una nueva jornada de abordaje masivo de Protección Animal en barrio Villa Libertad, que se realizó el sábado 25 de abril en la intersección de Cibils y Almaraz, con una amplia participación de la comunidad.

Durante el operativo se concretaron 70 castraciones, 121 vacunaciones antirrábicas, 144 desparasitaciones y 8 atenciones básicas, según informaron desde el Municipio.

Estas acciones forman parte de un trabajo sostenido impulsado por el Municipio con el objetivo de fortalecer la salud animal, prevenir enfermedades y acompañar a las familias mediante servicios gratuitos y accesibles en distintos barrios.

La jornada contó con la participación de las Promotoras Ambientales de la Cooperativa Yolanda Ortiz, la Asociación Civil Patrulla Mascotera, FUNDANH, proteccionistas independientes y estudiantes de la carrera de Veterinaria, quienes trabajaron junto al equipo municipal en el desarrollo del operativo.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia del compromiso colectivo para continuar ampliando este tipo de campañas, orientadas a consolidar una ciudad más saludable y comprometida con el bienestar animal.