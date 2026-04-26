Investigan un posible intento de asesinato contra Trump tras el ataque en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse al tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que obligó a evacuar el lugar, y aseguró que tanto él como la primera dama Melania Trump se encuentran fuera de peligro.

En sus primeras declaraciones públicas tras el episodio, el mandatario calificó lo ocurrido como “una noche muy triste” y buscó transmitir tranquilidad. “Ella está muy bien. Yo estoy bien”, expresó en una entrevista con Fox News.

El hecho generó conmoción en Washington y es investigado como un posible intento de ataque contra el presidente y otros altos funcionarios. Según indicaron autoridades judiciales, el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, habría tenido como objetivo a integrantes del gobierno presentes en el evento.

De acuerdo a lo informado, la investigación analiza si el ataque fue planificado y si apuntaba a golpear a la cúpula del poder político estadounidense en un mismo episodio. El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que existen indicios de que no se trató de un hecho aislado.

Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt calificó lo ocurrido como un intento de asesinato y sostuvo que el presidente actuó con firmeza durante el operativo de seguridad.

En paralelo, trascendió que el atacante habría dejado un manifiesto previo, en el que expresaba su intención de atacar a funcionarios del gobierno. El documento fue advertido por un familiar, que dio aviso a la policía poco antes del hecho, aunque no se logró evitar el ataque.

El sospechoso permanece detenido mientras el FBI y otras agencias federales avanzan en la investigación para determinar el móvil y si actuó solo.

El episodio abrió nuevos interrogantes sobre la seguridad en eventos oficiales y generó repercusiones en el ámbito político, en un contexto de fuerte polarización en Estados Unidos.