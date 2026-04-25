AMSAFE trasladó la carpa blanca a San Lorenzo y continúa su recorrido por la provincia

AMSAFE llevó adelante este viernes la instalación de la Carpa Blanca en el Campo de la Gloria, en la ciudad de San Lorenzo, en el marco de una jornada de encuentro, participación y organización colectiva en defensa de la educación pública.

La actividad comenzó con un acto de apertura y el izamiento de la bandera, seguido por una conferencia de prensa encabezada por el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, junto a Adriana Monteverde. En ese espacio se reafirmaron las principales demandas del sector y la necesidad de sostener la lucha colectiva por los derechos de las y los trabajadores de la educación.

Durante la mañana se desarrollaron distintas instancias de formación, debate y construcción política. Entre ellas se destacó la charla “Los Derechos Previsionales. Seguimos luchando”, a cargo de Alonso, y la intervención artística “Intervenir objetos, transformar miradas”, coordinada por Emilio Ferrero.

Las actividades contaron con una importante participación de docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa, consolidando a la Carpa Blanca como un espacio de reflexión crítica y acción colectiva. En ese marco, también se realizó un panel centrado en la temática de las jubilaciones, donde se abordaron problemáticas previsionales y la defensa de los derechos de los jubilados, uno de los ejes centrales en la agenda sindical.

La jornada continuó durante la tarde con talleres participativos, espacios de formación y nuevas charlas orientadas a profundizar el debate sobre la educación técnica, los desafíos de la educación superior, la alfabetización académica y el lugar de los lenguajes artísticos en la escuela. Además, se sumaron actividades culturales y artísticas que reforzaron la idea de que la defensa de la educación pública también se construye desde la cultura y la participación.

Desde AMSAFE destacaron que la iniciativa forma parte de un recorrido por distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la organización y visibilizar los reclamos del sector docente.