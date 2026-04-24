Chile y Bolivia dieron el primer paso para restablecer relaciones diplomáticas tras medio siglo

Los gobiernos de Chile y Bolivia dieron un paso significativo hacia la normalización de sus vínculos diplomáticos, interrumpidos desde hace medio siglo. El acercamiento comenzó con un encuentro entre sus cancilleres en la zona fronteriza de Chungará-Tambo Quemado.

Hasta allí llegaron el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, y su par boliviano, Fernando Aramayo, quienes luego emprendieron juntos el viaje hacia La Paz para continuar con la agenda bilateral.

Desde el lado boliviano destacaron la relevancia del encuentro y lo definieron como un paso clave en el objetivo de reconstruir las relaciones formales. “Compartimos desafíos y realidades comunes, lo que nos plantea la necesidad de avanzar en un nuevo camino”, señalaron durante la jornada.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países permanecen interrumpidas desde 1975, cuando fracasaron las negociaciones para otorgarle a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico, reclamo histórico desde la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió su litoral.

En los últimos años, el diferendo también tuvo instancias judiciales internacionales. En 2013, el entonces presidente Evo Morales llevó el reclamo ante la Corte Internacional de Justicia, que en 2018 falló a favor de Chile al descartar la obligación de negociar una salida al mar. Posteriormente, el tribunal también rechazó otra demanda vinculada a recursos hídricos compartidos.

Más allá de esos antecedentes, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de avanzar en una nueva etapa de diálogo. Entre los temas que figuran en la agenda aparecen la integración económica, el impulso a un tratado de libre comercio, la conectividad fronteriza y la cooperación en materia de seguridad.

En ese punto, Chile puso el foco en el control migratorio en su frontera norte, donde enfrenta un aumento de ingresos irregulares. La actual administración, encabezada por José Antonio Kast, dispuso la construcción de una zanja en sectores limítrofes para reforzar la vigilancia, una medida que no encontró objeciones por parte de Bolivia.

Las delegaciones también prevén abordar cuestiones vinculadas a inversiones, turismo, minerales estratégicos y cooperación productiva, además de avanzar en una posible visita oficial de Kast a territorio boliviano.

El encuentro marca así el inicio de un proceso que busca dejar atrás décadas de distanciamiento y abrir una nueva etapa en la relación entre ambos países.