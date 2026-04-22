La Carpa Blanca de AMSAFE se instaló en la ciudad de Esperanza

AMSAFE instaló la Carpa Blanca en la ciudad de Esperanza, en el departamento Las Colonias, en el marco de una serie de acciones que el gremio viene desarrollando en defensa de la escuela pública.

La actividad se llevó a cabo en el Espacio Verde del Ferrocarril y reunió a docentes en actividad y jubilados, estudiantes de institutos de formación docente y miembros de la comunidad educativa. Durante la jornada se realizaron distintas propuestas pedagógicas y expresiones artísticas orientadas a visibilizar el reclamo y promover la participación colectiva.

El acto central tuvo lugar por la tarde, con la presencia del secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, y de la delegada seccional Claudia Medina. En sus intervenciones, remarcaron la necesidad de sostener la organización del sector en un contexto que describieron como complejo para la educación pública, y plantearon la importancia de garantizar salarios y condiciones laborales adecuadas.

A lo largo de la jornada también se desarrollaron actividades colectivas vinculadas a la construcción de memoria y a la defensa del sistema educativo, entre ellas intervenciones artísticas como “Pinta un abrazo”, que convocaron a los presentes a participar de manera activa.

Desde el gremio señalaron que la Carpa Blanca continuará recorriendo distintos puntos de la provincia como parte de una estrategia para visibilizar los reclamos del sector y fortalecer la organización docente en el territorio.