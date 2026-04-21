Cuatro donaciones de órganos en 72 horas en la Provincia de Santa Fe

A través de su Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio), el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó que en el lapso de 72 horas, la Provincia de Santa Fe registró cuatro donantes de órganos en efectores públicos y privados del departamento Rosario. Los operativos tuvieron lugar en el Hospital Escuela Eva Perón, ubicado en Granadero Baigorria; en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), en los sanatorios Parque y de la Mujer, de la ciudad de Rosario. Los órganos que se ablacionaron permitieron que 12 pacientes accedieran al trasplante, que estaban en lista de espera de Incucai.

La coincidencia temporal de los cuatro operativos no representa una cuestión anecdótica sino más bien un desafío profesional y logístico, y familias que acompañaron los procesos, como destaca la directora del Cudaio, Cecilia Andrada: “Cuatro donaciones son por un lado cuatro familias que perdieron a un ser querido y acompañaron con madurez y solidaridad la decisión de donar, también son cuatro efectores que han incorporado eficientemente la procuración a sus prácticas de rutina, y por nuestra parte, es un único equipo que a lo largo de tres días completos no descansó hasta asegurarse que el último órgano había llegado a destino”. Como ejemplo, mencionó que “en una misma mañana se produjeron dos ablaciones casi consecutivas, una a las 4 de la mañana y enseguida otra a las 9”.

Sobre este logro operativo, detalló “el profesionalismo y compromiso humano de nuestros equipos profesionales de coordinación y de ablación, del laboratorio de inmunogenética, de los choferes, y de todo el personal que trabajó sin descanso durante tres jornadas ininterrumpidas”. Asimismo, Andrada agregó la tarea del “personal de los hospitales y sanatorios donde se produjeron las ablaciones, así como la colaboración esencial del Aeropuerto Islas Malvinas, policía y agentes de tránsito”.

Doce trasplantes posibilitados

A partir de las ablaciones de la semana pasada se concretaron siete trasplantes renales, tres hepáticos, uno de renopáncreas y uno bipulmonar. Este último y uno de los implantes de hígado correspondieron a casos de emergencia nacional, que es la clasificación de Incucai para pacientes de suma gravedad.

Además, en tres de los procesos se obtuvieron córneas y válvulas cardíacas, cuyo primer destino es el banco de tejidos. De los cuatro donantes, tres fueron multiorgánicos y uno de ellos, menor de edad.

En lo que va del año, Santa Fe tuvo 31 procesos de donación de órganos sobre un total nacional de 277. De ese modo, es la segunda provincia del país en la materia. Los donantes santafesinos hicieron posibles 82 trasplantes de órganos y 25 de córneas durante el año 2026.