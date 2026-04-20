Martes 21 de abril de 2026

Sociedad — 20.04.2026 —

Pasó una nueva edición de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras

El evento se desarrolló en la Plaza Libertad y contó con una nutrida concurrencia de vecinos, además de una importante presencia de puestos de emprenedoras que exhibieron sus productos.

La Feria de Mujeres Emprendedoras reunió una buena cantidad de puestos en la Plaza Libertad.
La Feria de Mujeres Emprendedoras reunió una buena cantidad de puestos en la Plaza Libertad.

La Municipalidad destacó este lunes el éxito con el que se llevó a cabo una nueva edición de la Feria de Mujeres Emprendedoras. Según señalaron desde la organización, la jornada contó con una gran concurrencia de vecinos, lo que se tradujo en un destacado nivel de ventas y en un clima de intercambio que fortaleció los emprendimientos participantes.

En este marco, la secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental, Andrea Mansilla, valoró el acompañamiento de la comunidad y expresó: “En esta edición, nuevamente tuvimos una excelente respuesta, reflejada en un buen nivel de ventas y en el entusiasmo de las emprendedoras. Este es justamente el espíritu de la feria: apoyar el crecimiento de sus proyectos”.

Asimismo, la funcionaria subrayó que la iniciativa tiene como objetivo principal "generar un espacio de promoción para los proyectos productivos y de servicios que desarrollan mujeres de la ciudad, reconociendo su aporte fundamental a la economía local".

Desde el Municipio se destacó la continuidad de esta política pública, orientada a ampliar oportunidades, fortalecer el entramado emprendedor y consolidar la feria como un ámbito de referencia para el desarrollo económico y social de Santo Tomé.

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