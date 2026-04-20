Fuerte terremoto en Japón: alerta de tsunami en el norte del país

Un terremoto de magnitud 7,5 se registró este lunes en el norte de Japón y encendió las alarmas por posible tsunami en zonas costeras del país. El movimiento fue confirmado por la Agencia Meteorológica de Japón, que activó una alerta para la prefectura de Iwate y la isla de Hokkaidō.

El sismo ocurrió a las 16.53 (hora local) con epicentro en el océano Pacífico y provocó olas cercanas al metro de altura, que podrían intensificarse hasta alcanzar los tres metros. La intensidad del temblor se sintió incluso en Tokio, donde edificios de gran altura se sacudieron pese a la distancia con el epicentro.

A través de un comunicado, la JMA instó a evacuar de inmediato las áreas costeras y ribereñas hacia zonas elevadas o estructuras preparadas para emergencias. Además, advirtió que el fenómeno podría repetirse en varias ocasiones, por lo que pidió no regresar a los lugares evacuados hasta que se levante oficialmente la alerta.

En paralelo, el gobierno japonés solicitó a la población extremar las precauciones y anunció la conformación de un comité de emergencia para monitorear la situación y evaluar posibles daños. Por el momento, las autoridades continúan siguiendo la evolución del evento mientras se mantiene vigente el sistema de prevención ante tsunamis.