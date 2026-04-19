El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de violar el alto el fuego tras presuntos ataques en el estratégico Estrecho de Ormuz y lanzó una fuerte advertencia sobre posibles represalias militares, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente.

Según expresó el mandatario en una publicación en su red Truth Social, Irán habría disparado contra embarcaciones internacionales, entre ellas un buque francés y un carguero del Reino Unido, lo que calificó como una “violación total” del acuerdo vigente.

En ese marco, Trump también confirmó que representantes estadounidenses viajarán a Pakistán para continuar las negociaciones diplomáticas, en busca de una salida al conflicto.

El presidente se refirió además al impacto económico de la situación en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. “Ellos pierden 500 millones de dólares al día”, afirmó, al tiempo que aseguró que Estados Unidos no se vería afectado y que incluso se están redirigiendo cargamentos hacia puertos como Texas, Luisiana y Alaska.

Sin embargo, el tono del mensaje se endureció al referirse a un posible escenario sin acuerdo. Trump advirtió que, en ese caso, Estados Unidos podría atacar infraestructura clave de Irán, incluyendo centrales eléctricas y puentes. “Se acabó la amabilidad”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en un escenario de alta sensibilidad geopolítica, con el Estrecho de Ormuz como un punto clave para el comercio global de petróleo, y generan preocupación internacional por una eventual escalada del conflicto en la región.