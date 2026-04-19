Abren las inscripciones para los Talleres de Expresión y Recreación en la ciudad

La Municipalidad de Santo Tomé informó la apertura de inscripciones para una nueva edición de los Talleres de Expresión y Recreación, una propuesta gratuita que busca promover espacios de encuentro, aprendizaje y desarrollo personal para los vecinos de la ciudad.

En esta oportunidad, la iniciativa amplía su oferta con más días y horarios, con el objetivo de facilitar el acceso a distintas franjas etarias y fortalecer la participación comunitaria en actividades culturales.

Entre las propuestas se encuentra el Taller de la Memoria, destinado principalmente a personas mayores de 60 años —aunque también abierto a mayores de 18 con deterioro cognitivo leve—, que se desarrollará en distintos puntos como las vecinales Sarmiento, Iriondo y Favaloro, además del SUM Loyola.

También se dictará el Taller de Lectura y Escritura Creativa, a partir de los 14 años, en bibliotecas y espacios comunitarios; y el Taller de Poesía, orientado a mayores de 16, que tendrá lugar en la Vecinal René Favaloro.

Por su parte, el Taller de Teatro contará con propuestas tanto para adultos como para niños desde los 5 años, con actividades distribuidas en diferentes instituciones barriales.

Los talleres se desarrollarán en vecinales, bibliotecas y espacios comunitarios de la ciudad, con el objetivo de acercar estas actividades a cada barrio.

Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al 342 5462862, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, y los cupos son limitados.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a sumarse a estos espacios que fomentan la expresión, el aprendizaje y el fortalecimiento de los vínculos, contribuyendo a una ciudad más participativa e inclusiva.