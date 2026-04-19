Unirse para ayudar: el proyecto de jóvenes que transforma pequeñas acciones en grandes gestos

Por Santotomealdía



La ciudad suma una nueva iniciativa impulsada por jóvenes: UNIRSE, un espacio que promueve la participación activa y el compromiso social a través de acciones solidarias y comunitarias. El proyecto, que ya concretó distintas actividades, busca ahora seguir creciendo y sumar voluntarios en toda la región.

La propuesta nació de manera espontánea. “UNIRSE surge una tarde entre amigas, pensando en cómo podíamos aportar nuestro granito de arena a la sociedad”, contó Morena Benito, una de las integrantes del grupo. A partir de esa inquietud, comenzaron a organizarse con el objetivo de generar un espacio abierto donde más jóvenes puedan involucrarse y ayudar.

Actualmente, el proyecto reúne a más de 20 voluntarios de distintas localidades, entre ellas nuestra ciudad, Santa Fe y Sauce Viejo. “La idea es expandirnos lo más que podamos en la provincia”, explicó Delfina Bossio, quien remarcó que el grupo está integrado por jóvenes de entre 15 y 22 años.

Desde su creación, UNIRSE ya llevó adelante diversas acciones solidarias. Una de las primeras fue una colecta de alimentos destinada al merendero “Luz de Estrella”, en el barrio Costa Azul, donde además compartieron una jornada con los chicos. “Fue una tarde muy linda, poder ir y entregar lo que habíamos juntado”, señalaron.

También realizaron una colecta de útiles escolares para la Escuela N° 790 de Coronda, que incluyó una jornada recreativa. “Fue muy gratificante, los chicos te piden que vuelvas, te agradecen, y eso es lo más lindo”, destacó Bossio sobre la experiencia.

Actualmente, el grupo impulsa una colecta de libros, cuentos y materiales educativos, nuevamente con destino a esa institución, con el objetivo de seguir fortaleciendo el acceso a herramientas educativas.

Además de las acciones concretas, desde el espacio remarcan el valor de la participación. “Siempre estamos abiertos a que se sumen nuevos voluntarios, lo importante es que puedan aportar ideas y ser parte”, explicó Benito. En ese sentido, también invitan a colaborar a personas que no estén dentro del rango de edad, ya sea con donaciones o acercando necesidades de instituciones.

El proyecto también les permitió tomar contacto con distintas realidades. “Es importante poder ver lo que pasa y entender que hay muchas necesidades cerca nuestro”, señalaron, destacando que el trabajo colectivo permite generar un mayor impacto.

Con apenas unos meses de funcionamiento, UNIRSE ya proyecta nuevas acciones y busca consolidarse como un espacio en crecimiento. “Queremos que llegue a más lugares, no quedarnos solo en esta zona”, afirmaron, con la intención de seguir construyendo una red solidaria cada vez más amplia.

Quienes quieran sumarse o colaborar pueden contactarse a través de Instagram en @unirse_sf, donde el grupo difunde sus actividades y campañas.