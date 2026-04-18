Susto y sorpresa en un barrio privado: una bala perdida agujereó el techo de una casa

Un episodio llamativo generó preocupación en un barrio privado de nuestra ciudad durante las últimas horas. Una bala perdida atravesó el techo de una vivienda y terminó dentro de la casa, sin que se registraran personas heridas.

El hecho se conoció el viernes por la tarde y ocurrió en el country Altos de la Ribera, ubicado en la zona norte donde se sitúan los barrios cerrados, cuando la propietaria del inmueble dio aviso a la policía tras realizar un inesperado hallazgo mientras ordenaba su casa.

Según relató la mujer, al momento de limpiar encontró en el interior de la vivienda un proyectil, lo que motivó el inmediato llamado a las autoridades. Minutos después, personal policial se hizo presente en el lugar para verificar la situación.

Al inspeccionar el domicilio, los agentes detectaron un orificio en el cielorraso de yeso, lo que reforzó la hipótesis de que la bala habría ingresado desde el exterior, atravesando el techo.

El proyectil —de calibre 9 milímetros— fue secuestrado para su análisis, mientras que en la vivienda se realizaron las actuaciones de rigor, incluyendo relevamiento fotográfico y constatación de los daños.

El episodio generó inquietud entre los vecinos del sector, teniendo en cuenta que se trata de una zona residencial, y ahora se intenta determinar el origen del disparo.