La “psicóloga trucha” recuperó la libertad, pero seguirá imputada por estafas millonarias

La mujer acusada de ejercer ilegalmente como psicóloga en nuestra ciudad, detenida esta semana en un centro de día local, recuperó la libertad este viernes luego de que la Fiscalía y la defensa acordaran la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, en una audiencia realizada en los Tribunales de Santa Fe.

Se trata de María Paz L., de 37 años, quien había sido arrestada el lunes mientras desempeñaba tareas en una institución para adultos mayores de nuestra ciudad y que ahora continuará el proceso judicial en libertad, aunque con una serie de restricciones impuestas por la Justicia.

La decisión fue adoptada por el juez penal Nicolás Falkenberg, quien dispuso la “inmediata libertad” de la imputada, en el marco de un acuerdo entre las partes. Durante la audiencia, además, la fiscal Rosana Peresín amplió la imputación y precisó los montos correspondientes a los hechos investigados.

Según la acusación, la mujer habría cometido cuatro hechos de estafa, vinculados al ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación de título, con un perjuicio económico total que asciende a más de 11 millones de pesos.

Entre los casos detallados, se encuentra su desempeño en un centro de día de nuestra ciudad, donde habría trabajado durante dos años, generando un perjuicio cercano a los $498.000. A esto se suman otros hechos en distintas instituciones y en el ámbito privado, incluyendo la atención de una adolescente, por la que habría percibido alrededor de $600.000.

La investigación también determinó que la imputada prestó servicios en otros espacios de la región, donde habría facturado sumas millonarias sin contar con título habilitante ni matrícula profesional.

En cuanto a las condiciones impuestas, la mujer deberá fijar domicilio, presentarse periódicamente ante el Ministerio Público de la Acusación y abonar una caución de 10 millones de pesos, entre otras medidas. Además, tiene prohibido acercarse a los lugares donde trabajó, contactar a las víctimas y ejercer cualquier actividad vinculada a la salud.

La causa se inició a partir de una denuncia del Colegio de Psicólogos de Santa Fe y continúa en etapa de investigación, con el objetivo de determinar el alcance total de las actividades realizadas por la imputada y la cantidad de personas afectadas.

Tras haber permanecido detenida durante cinco días, la acusada continuará el proceso en libertad, mientras avanza una causa que incluye delitos de estafa, uso de documento falso, usurpación de título y ejercicio ilegal del arte de curar.