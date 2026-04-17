Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz en medio de la tregua

En el marco de la tregua vigente en Medio Oriente, el canciller de Irán, Abbas Araghchi, anunció que el tránsito de buques comerciales por el estratégico estrecho de Ormuz quedó “totalmente abierto” mientras se mantenga el alto el fuego.

El funcionario realizó el anuncio a través de sus redes sociales, aunque no precisó si la medida se vincula específicamente con la tregua entre Israel y Líbano —que incluye al grupo Hezbollah— o con el cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que en principio se extiende hasta el 22 de abril.

La reapertura del paso marítimo, clave para el comercio internacional de petróleo, fue celebrada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien destacó la decisión como una señal positiva en medio del conflicto. Sin embargo, aclaró que el bloqueo naval impuesto por su país sobre barcos y puertos iraníes continuará vigente hasta alcanzar un acuerdo definitivo con Teherán.

Según expresó el mandatario, si bien el tránsito por el estrecho se encuentra habilitado, las restricciones específicas contra Irán seguirán en pie “hasta que la negociación esté completa al 100%”, en referencia al proceso diplomático en curso.

En ese contexto, la medida adoptada por Irán es interpretada como un gesto de distensión que podría facilitar el avance de las conversaciones entre ambas partes. De hecho, desde la Casa Blanca dejaron trascender que en las próximas horas podría reanudarse una nueva ronda de negociaciones, que tendría lugar en Pakistán y en la que no se descarta la participación del propio Trump.

Pese a la fragilidad del escenario, la apertura del estrecho de Ormuz representa un alivio momentáneo para el comercio global y una señal de posible avance hacia un entendimiento más amplio en la región.