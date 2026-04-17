El Liceo Municipal “Faustino M. San Juan” inició el ciclo lectivo 2026

La Municipalidad de Santo Tomé dejó formalmente iniciado el ciclo lectivo 2026 en el Liceo Municipal Faustino M. San Juan, uno de los espacios de formación más representativos de la ciudad.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la institución volvió a abrir sus puertas con una amplia convocatoria de estudiantes, consolidándose como un ámbito educativo de referencia a nivel local. Según se informó, en este inicio de año se superaron las 1.500 inscripciones, una cifra que incluso continuó en aumento durante los primeros días de actividad.

Desde el Ejecutivo local destacaron que el Liceo no solo cumple un rol clave en la formación académica, sino también como espacio de encuentro y desarrollo para la comunidad, donde se construyen vínculos y experiencias que trascienden el aula.

En paralelo al inicio del ciclo, el Municipio llevó adelante una serie de trabajos de mejora en las instalaciones, con el objetivo de optimizar las condiciones en las que se desarrollan las actividades. Además, se anticipó que a lo largo del año se impulsarán nuevas propuestas para seguir fortaleciendo la oferta educativa.

El intendente inauguró el ciclo lectivo 2026 y presentó mejoras edilicias para la institución.

Por otra parte, en el marco de este nuevo ciclo lectivo, se anunció la implementación del Boleto Educativo Gratuito para estudiantes y docentes del Liceo, una medida que fue posible a partir de gestiones conjuntas con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Transporte, y que apunta a facilitar el acceso a la institución.

Finalmente, desde el gobierno local valoraron el compromiso del equipo docente y de toda la comunidad educativa, al tiempo que expresaron expectativas positivas de cara al desarrollo del ciclo 2026.