Xi Jinping: "El orden internacional se está desmoronando y cayendo en el caos"

El presidente de China, Xi Jinping, lanzó duras críticas al orden internacional liderado por las potencias occidentales y advirtió que “se está desmoronando y cayendo en el caos”, en el marco de una reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en Pekín.

Durante el encuentro, el mandatario chino sostuvo que el mundo atraviesa una etapa de “desorden” y decadencia, y cuestionó el actual esquema global. En ese contexto, también se refirió a la situación en Medio Oriente y expresó su preocupación por las tensiones internacionales, al tiempo que comprometió a China a desempeñar un “papel constructivo” en la región.

En relación al vínculo con España, Xi remarcó que ambos países “se rigen por los principios y la integridad” y planteó la necesidad de fortalecer la comunicación y la confianza mutua. Además, propuso avanzar en una cooperación más estrecha para “oponerse a cualquier retroceso hacia la ley de la selva”, en referencia a un escenario internacional más confrontativo.

Por su parte, Pedro Sánchez manifestó su intención de profundizar la relación con China y consideró que una mayor cooperación puede contribuir a la construcción de “un nuevo orden internacional más estable”. En esa línea, sostuvo que una relación basada en el respeto y el pragmatismo “está en el interés de España y de Europa”.

El encuentro se da en un contexto de reconfiguración de alianzas internacionales, con tensiones crecientes entre China, Estados Unidos y sus aliados, y con Europa buscando redefinir su posicionamiento en el escenario global.