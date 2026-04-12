Estados Unidos anunció un bloqueo al tráfico marítimo en los puertos iraníes

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes a partir del 13 de abril a las 10 AM (hora del este de EE.UU.), según una proclamación del presidente Donald Trump.

La medida, que regirá desde las 11 AM de la Argentina, alcanzará a buques de todas las naciones que operen en los puertos y zonas costeras de Irán, incluyendo aquellos ubicados en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, de acuerdo con un comunicado difundido por el CENTCOM.

Según el texto oficial, el bloqueo se aplicará de manera “imparcial” a todas las embarcaciones que intenten ingresar o salir de puertos iraníes. No obstante, el organismo aclaró que no se impedirá la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz para aquellos buques que se dirijan hacia puertos no iraníes o provengan de ellos.

El comando estadounidense también indicó que se brindará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes de la entrada en vigor de la medida.

En ese marco, se recomendó a los navegantes mantenerse atentos a las transmisiones de “Avisos a los Navegantes” y establecer contacto con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 cuando operen en el Golfo de Omán y en las cercanías del Estrecho de Ormuz.