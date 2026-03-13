Corral advierte que el sector productivo de Santa Fe pierde USD 2 millones por semana por sobrecostos de ART

El diputado provincial José Corral advirtió sobre el impacto económico que genera la alta litigiosidad laboral en Santa Fe, al señalar que el sector productivo provincial pierde alrededor de USD 2 millones por semana en sobrecostos vinculados al sistema de riesgos del trabajo.

Según explicó, esa situación se produce por la diferencia entre la alícuota que pagan las empresas santafesinas por ART —3,97% sobre la masa salarial— y el promedio nacional, que se ubica en 2,70%, de acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

De acuerdo con el legislador, esa brecha implica un sobrecosto anual estimado en USD 100 millones para las empresas de la provincia, impulsado principalmente por una tasa de litigiosidad que, según señaló, duplica el promedio del país.

“Cada semana que pasa sin una reforma al sistema de riesgos del trabajo, el sector productivo de Santa Fe pierde aproximadamente USD 2 millones en sobrecostos de ART que no tienen correlato en mayor seguridad laboral ni en mejores condiciones para los trabajadores. Son recursos que podrían destinarse a salarios, inversión y empleo”, afirmó Corral.

En ese sentido, el diputado sostuvo que la situación no está vinculada a mayores niveles de accidentes laborales, sino al funcionamiento del sistema judicial. “No es un problema de accidentalidad ni de falta de cobertura a los trabajadores. Es un problema de diseño del sistema procesal que genera incentivos para especular con los juicios, y eso lo terminan pagando nuestras pymes y trabajadores”, señaló.

Corral es autor de un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, que propone dos modificaciones principales: reemplazar a los peritos particulares que cobran un porcentaje del juicio por un cuerpo especializado dependiente del Poder Judicial, y establecer plazos razonables para revisar judicialmente las decisiones de las comisiones médicas.

El legislador también sostuvo que la reforma podría contribuir a mejorar la competitividad de la provincia, en línea con las políticas impulsadas por el gobierno provincial. “Necesitamos avanzar en estas reformas para mejorar la competitividad de Santa Fe que impulsa el gobernador Pullaro”, expresó.

Como antecedente, mencionó la experiencia de otras provincias que aplicaron cambios similares. “Córdoba redujo su litigiosidad un 77% y bajó el costo de las pólizas más de un 20% en dos años. Santa Fe puede hacer lo mismo”, afirmó.