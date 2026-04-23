Desde este jueves, cortan el tránsito en calle Mitre por las obras del nuevo puente

Por Santotomealdía



El Municipio anunció un corte total de tránsito en calle Mitre, entre 7 de Marzo y Colón, en el marco de las obras del nuevo puente Santo Tomé – Santa Fe. La medida forma parte de un esquema de desvíos dispuesto para ordenar la circulación en la zona intervenida.

Según se informó oficialmente, la restricción responde a trabajos que se desarrollan en ese sector, donde solo se permite el acceso a frentistas, mientras que el resto del tránsito es derivado por calles alternativas.

En ese contexto, el Municipio definió una serie de desvíos y modificaciones en la circulación vehicular. El tránsito en sentido sur–norte por Mitre se desvía en Juan de Garay hacia Candioti, mientras que en el tramo comprendido entre Juan de Garay y Colón, junto con la circulación oeste–este por Colón, se establecen desvíos hacia San Juan.

Además, se indicó que la última salida en sentido sur–norte hacia el Puente Carretero será por Candioti y 7 de Marzo, en tanto que el tránsito norte–sur será canalizado por Candioti.

Por otra parte, en calle San Juan se habilitó doble mano únicamente para frentistas, como parte de las medidas excepcionales para garantizar la circulación en el área afectada.

Plano de circulación en la zona afectada por las obras. (Foto: MST)

Desde el Municipio solicitaron a conductores y peatones circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.