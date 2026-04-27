Imputaron al joven detenido en El Paso por captar y promocionar apuestas ilegales

Por Santotomealdía

El joven de 25 años detenido la semana pasada en el country El Paso de nuestra ciudad fue imputado este lunes en el marco de la causa que investiga la promoción de apuestas ilegales y la captación de juegos de azar sin autorización a través de redes sociales.

Se trata de Aaron T., quien fue acusado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Olcese, en una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe ante el juez Nicolás Falkenberg. Según se informó, el funcionario le atribuyó la coautoría del delito de explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin autorización -en relación a un hecho ocurrido en diciembre del año pasado-, y la autoría de organización y promoción de apuestas ilegales por otros dos más recientes.

De acuerdo a la investigación, el joven habría llevado adelante distintas maniobras a través de Instagram, donde contaba con perfiles con una importante cantidad de seguidores. En ese marco, uno de los hechos atribuidos corresponde a un sorteo realizado en diciembre del año pasado, en el que ofrecía como premio un automóvil Peugeot 207, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Según detalló la fiscalía, quienes querían participar debían abonar distintas sumas de dinero a través de transferencias bancarias, en un esquema que no contaba con autorización oficial. La causa se inició a partir de una denuncia de la Lotería de Santa Fe.

En cuanto a los hechos ocurridos este año que se le atribuyen, están vinculados a la promoción de plataformas de apuestas y casinos online ilegales. De acuerdo a la acusación, el joven difundía enlaces y códigos promocionales desde sus redes sociales para captar usuarios.

Aaron T. había sido detenido el viernes pasado durante un allanamiento realizado en su vivienda del country El Paso y desde entonces permanece privado de su libertad, a la espera de la audiencia en la que se definirán las medidas cautelares, prevista para este martes.