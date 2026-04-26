Imputarán al joven detenido en El Paso por promocionar apuestas ilegales

Por Santotomealdía



El joven de 25 años detenido en el country El Paso de nuestra ciudad continuará privado de su libertad y será formalmente imputado en las próximas horas en el marco de una causa por promoción de juego ilegal online.

Se trata de Aaron T., un sujeto con alta presencia en redes sociales, donde cuenta con alrededor de un millón de seguidores en Instagram y más de 100 mil suscriptores en YouTube. La investigación apunta a que habría difundido enlaces a plataformas de apuestas clandestinas, a las que podrían acceder incluso menores de edad.

La audiencia de imputación se llevará a cabo este lunes ante el juez Nicolás Falkenberg, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Olcese. La defensa del joven será ejercida por el abogado Alejo Almirón.

La detención se produjo el pasado viernes, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a un grupo táctico, realizaron un allanamiento en una vivienda del country El Paso, donde el joven reside junto a su familia. Tras el procedimiento, fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia.

Según se informó, la causa se originó a partir de una denuncia de la Lotería de Santa Fe, que advirtió sobre la promoción de un sitio de apuestas ilegales. De acuerdo a la investigación, el influencer habría difundido desde su cuenta de Instagram un enlace que redirigía al perfil “casino.luckybet”, desde donde se accedía a una plataforma no autorizada por la Caja de Asistencia Social.

El caso tiene antecedentes recientes. En diciembre pasado, el joven ya había sido allanado en el mismo domicilio en el marco de una investigación vinculada a un sorteo de un automóvil. Además, el 1 de abril, el juez Sergio Carraro ordenó al Enacom bloquear un sitio de apuestas online que también había sido promocionado por el acusado.

Días después, una nueva denuncia de la Lotería derivó en la intervención del fiscal Olcese, quien dispuso el nuevo allanamiento, la detención y la posterior imputación que se concretará en las próximas horas.