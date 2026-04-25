Junto a Qüesta y Montenegro, Florencia González continuará al frente de la UCR Santo Tomé

Por Santotomealdía

La Unión Cívica Radical de Santo Tomé renovó sus autoridades en el marco del proceso de recambio partidario a nivel provincial, departamental y local, y definió una lista de consenso para conducir el comité local durante los próximos dos años.

De acuerdo a lo informado, Florencia González continuará como presidenta del Comité UCR Santo Tomé, mientras que Daniela Qüesta y Mario Montenegro representarán al distrito en la mesa del Departamento La Capital. En tanto, Uriel Martinez seguirá al frente de la Juventud Radical local.

Tras el acto, desde el espacio destacaron que el proceso de renovación permitió alcanzar “unidad, diálogo y acuerdos”, y remarcaron que la conformación de la lista “expresa algo más que nombres: es la síntesis de distintos espacios, trayectorias y miradas que, con historia y compromiso, decidieron encontrarse para construir en conjunto”.

En esa línea, señalaron que la definición de una lista de consenso refleja la intención de fortalecer el trabajo político en la ciudad, al tiempo que reafirmaron su orientación hacia “más diálogo, más acuerdos y más trabajo”.

Asimismo, manifestaron que la nueva conducción asume con el objetivo de “pensar, diseñar y llevar adelante acciones concretas y profundas para Santo Tomé”, y subrayaron la importancia de sostener la unidad como base para el desarrollo político del espacio al afirmar que “cuando hay unidad, hay futuro”.