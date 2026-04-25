Domingo 26 de abril de 2026

Política — 25.04.2026 —

Junto a Qüesta y Montenegro, Florencia González continuará al frente de la UCR Santo Tomé

Florencia González seguirá como presidenta del comité local, mientras que Daniela Qüesta y Mario Montenegro representarán al distrito en el ámbito departamental. Desde el partido destacaron que la renovación de autoridades se concretó a través de una lista de consenso.

Montenegro, González, Qüesta y Martínez, destacaron la lista de consenso lograda en la UCR Santo Tomé
Montenegro, González, Qüesta y Martínez, destacaron la lista de consenso lograda en la UCR Santo Tomé

Por Santotomealdía

La Unión Cívica Radical de Santo Tomé renovó sus autoridades en el marco del proceso de recambio partidario a nivel provincial, departamental y local, y definió una lista de consenso para conducir el comité local durante los próximos dos años.

De acuerdo a lo informado, Florencia González continuará como presidenta del Comité UCR Santo Tomé, mientras que Daniela Qüesta y Mario Montenegro representarán al distrito en la mesa del Departamento La Capital. En tanto, Uriel Martinez seguirá al frente de la Juventud Radical local.

Tras el acto, desde el espacio destacaron que el proceso de renovación permitió alcanzar “unidad, diálogo y acuerdos”, y remarcaron que la conformación de la lista “expresa algo más que nombres: es la síntesis de distintos espacios, trayectorias y miradas que, con historia y compromiso, decidieron encontrarse para construir en conjunto”.

En esa línea, señalaron que la definición de una lista de consenso refleja la intención de fortalecer el trabajo político en la ciudad, al tiempo que reafirmaron su orientación hacia “más diálogo, más acuerdos y más trabajo”.

Asimismo, manifestaron que la nueva conducción asume con el objetivo de “pensar, diseñar y llevar adelante acciones concretas y profundas para Santo Tomé”, y subrayaron la importancia de sostener la unidad como base para el desarrollo político del espacio al afirmar que “cuando hay unidad, hay futuro”.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward