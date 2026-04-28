Intentaron robar, escaparon y fueron detenidos tras una persecución

Dos hombres de 30 y 21 años fueron aprehendidos en nuestra ciudad tras un intento de robo, que ocurrió en la zona de avenida Luján y Zavalla. En el procedimiento, la policía secuestró distintos elementos clave para la causa.

Según se informó, la intervención tuvo lugar, a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un robo en proceso. Al arribar, los efectivos tomaron conocimiento de que los sospechosos habían escapado hacia un descampado cercano.

Con esos datos, se desplegó un rastrillaje en el sector y los uniformados lograron ubicar a los dos individuos, quienes intentaron ocultarse y luego huir al advertir la presencia policial. Tras una breve persecución, y con la colaboración de otros móviles, ambos fueron interceptados.

Durante el operativo los agentes incautaron dos tramos de cable, un cuchillo y un objeto metálico de gran tamaño, que habrían sido utilizados en el hecho. En tanto que los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

