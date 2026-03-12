Milei respaldó a Adorni en medio de la polémica por el viaje de su esposa

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las críticas generadas por el viaje de su esposa a Estados Unidos en el marco de la Argentina Week.

El mandatario se expresó a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó las críticas y defendió a su funcionario.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni!!! VLLA, TMAP”, escribió.

Apoyos dentro del Gobierno

El mensaje de Milei se sumó al respaldo público que ya habían expresado otros integrantes del Gobierno nacional luego de que se hiciera pública la polémica.

La primera en pronunciarse fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien publicó una foto junto a Adorni y escribió:

“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.

También se expresó el asesor presidencial Santiago Caputo, quien sostuvo que las críticas responden a una reacción contra el rumbo del Gobierno.

“No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo”, escribió.

A las muestras de respaldo se sumaron varios ministros del gabinete, entre ellos Diego Santilli (Interior), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía).

“No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al Gobierno. A fondo con Manuel Adorni”, expresó Santilli.

También manifestaron su apoyo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Las explicaciones de Adorni

El propio Manuel Adorni había dado explicaciones sobre el viaje en una entrevista televisiva, donde aseguró que su esposa, Bettina Angeletti, fue invitada por Presidencia y que decidió acompañarlo durante la gira oficial por la intensidad de la agenda.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por 5348 dólares, pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”, explicó en diálogo con A24.

La controversia se suma a otro episodio reciente vinculado al funcionario, luego de que se conociera que viajó a Punta del Este con su familia en un avión privado durante el feriado de Carnaval, situación que también generó cuestionamientos políticos.